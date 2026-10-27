إعلام عبري: تحوّل في أنماط المشاركة الانتخابية قد يغيّر موازين القوى بين معسكري نتنياهو والتغيير

وطن للأنباء: كشفت تقارير إسرائيلية عن تحوّل لافت في أنماط المشاركة بالانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وسط مؤشرات قد تؤثر في موازين القوى بين المعسكرات السياسية، وتنعكس على حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف"، فإن المحلل السياسي في القناة 12 الإسرائيلية، عميت سيغال، رصد تغيّرات في أنماط المشاركة بانتخابات الكنيست الـ26، قد تصب في مصلحة معسكر التغيير المناهض لنتنياهو، وتؤثر في فرص المعسكرين المتنافسين على تشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات المشاركة وتوزيعها بين الفئات والشرائح المختلفة تمثل عوامل مؤثرة في تحديد موازين القوى الانتخابية، في ظل المنافسة السياسية بين معسكر نتنياهو والقوى الساعية إلى تغييره.

ولم تتضح، وفق المعطيات الواردة، تفاصيل الأرقام أو حجم التحوّل المشار إليه، فيما تبقى دلالاته السياسية مرتبطة بتطورات المشهد الانتخابي ونتائج استطلاعات الرأي خلال الفترة المقبلة.