إصابات بالاختناق جراء هجوم للمستوطنين على مواطنين ونشطاء أجانب غرب رام الله

وطن للأنباء: أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين ونشطاء أجانب بحالات اختناق، صباح اليوم الثلاثاء، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اعتداء المستوطنين عليهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم الجبلية الواقعة في بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله.

وشن المستوطنون هجومهم على المواطنين في أراض استولوا عليها قبل أشهر، ومنعوا أصحابها من الوصول إليها، في اعتداء طال أيضاً نشطاء أجانب حضروا لمساندة المواطنين الفلسطينيين ودعمهم في الوصول إلى أراضيهم وقطف محصول الزيتون.

وتخلل الهجوم اعتداء بالضرب على المواطنين والنشطاء، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص باتجاههم، فيما أجبرت مجموعة من النشطاء الأجانب على مغادرة المكان، في حين احتجزت مجموعة أخرى، وسط حالة من التوتر في المنطقة.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يواصل فيه الفلسطينيون موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية، وسط تحديات متصاعدة تشمل الاعتداءات على الأراضي الزراعية، ومنع أصحابها من الوصول إليها، وتهديد قدرتهم على جني محاصيلهم.