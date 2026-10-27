مجلس البادية يناشد عبر وطن المجتمع الدولي التدخل العاجل لفتح بوابة البادية وإنهاء معاناة الأهالي

رام الله – وطن للأنباء: ناشد مجلس البادية الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية التدخل العاجل والضغط من أجل فتح بوابة البادية، وإنهاء معاناة التجمعات البدوية جراء استمرار إغلاقها، وما يترتب عليه من قيود على تنقل المواطنين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية ومصادر رزقهم.

وقال المجلس في مناشدته عبر وطن إن استمرار إغلاق البوابة يفاقم الصعوبات اليومية التي يواجهها الطلبة في الوصول إلى مدارسهم، والمرضى في الوصول إلى المستشفيات والمراكز الصحية، والعاملون في الوصول إلى أماكن عملهم، والمزارعون ومربو الثروة الحيوانية في الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

وأكد أن أهالي التجمعات البدوية لهم الحق في التنقل والوصول إلى التعليم والصحة والعمل والعيش بكرامة، محذرا من أن استمرار الإغلاق يزيد من معاناتهم ويعمق عزلتهم، ويحول دون ممارسة حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري لضمان حرية تنقل المواطنين، وتسهيل وصول الطلبة والمرضى والحالات الإنسانية إلى احتياجاتهم الأساسية، داعيا وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على آثار الإغلاق ومعاناة الأهالي.

وشدد المجلس على أن فتح بوابة البادية ضرورة إنسانية ملحة، مؤكدا أن مطالب الأهالي تتعلق بحقوقهم الأساسية في الوصول إلى المدارس والعلاج والعمل ومصادر الرزق، داعيا الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء معاناتهم.