وطن للأنباء: أعلن وزير السياحة والآثار هاني الحايك، اليوم الثلاثاء، إدراج ثلاثة مواقع تاريخية فلسطينية في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، في إنجاز جديد يعكس الجهود الحكومية المتواصلة لحماية المواقع الاثرية الفلسطينية والحفاظ عليها، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في إبراز قيمته التاريخية والحضارية وتسليط الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجهه.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لضباط مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية، الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأشارت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، ان هذا الإنجاز يشكل خطوة مهمة في مسار حماية المواقع التاريخية والأثرية الفلسطينية، وتعزيز مكانتها على خارطة التراث العربي، مشيرة إلى أن تسجيلها في السجلات الإقليمية والدولية يسهم في التعريف بأهميتها، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها وصونها من الأخطار التي تهددها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وبينت أن المواقع التي جرى إدراجها هي: البلدة القديمة في نابلس، والبلدة القديمة في بيت لحم، وقصور عرابة التاريخية في بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وأكدت الوزارة ان هذا الإدراج هو القيمة التاريخية والمعمارية والحضارية لهذه المواقع، باعتبارها شواهد حية على عمق الحضور الفلسطيني وإسهامه في الإرث الحضاري العربي، كما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور التراث الفلسطيني في المحافل العربية، وتوسيع نطاق التعريف به بوصفه جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن أعمال الاجتماع امتدّت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت بحث تسجيل عدد من المعالم العمرانية البارزة في الدول العربية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في حماية التراث الثقافي المادي وصونه، وتطوير آليات الحفاظ على المواقع التاريخية والمعمارية بما يضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.