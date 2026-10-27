مستوطنون بحماية جنود الاحتلال يمنعون أهالي ترمسعيا من قطف الزيتون

وطن للأنباء: منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أهالي بلدة ترمسعيا شمال رام الله من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال والمستوطنين احتجزوا عشرات الأهالي والنشطاء الأجانب في المنطقة الشرقية من البلدة، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم، لقطف الزيتون.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا أطراف البلدة، ومنعوا الأهالي من قطف الزيتون في أراضٍ تبعد عشرات الأمتار عن منازل البلدة.

وفي سياق متصل، أطلق مستوطن مواشيه في أراضي سهل بلدة سنجل شمال رام الله، بالقرب من بؤرة استيطانية على أطراف السهل، في ظل منع الأهالي من الوصول إلى معظم أراضيه، واستصلاحها وزراعتها.