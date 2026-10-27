مستوطنون يضرمون النار في مركبات ويخطون شعارات معادية شمال رام الله

وطن للأنباء: أضرم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، النيران في عدد من المركبات خلال هجومهم على قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أضرموا النار في مركبات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، ويخطون شعارات معادية في القرية.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا مروان الصباح، بأن مستوطنين تسللوا بعد منتصف الليل إلى الحارة الغربية من القرية، وأضرموا النيران في ثلاث مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على عدد من الجدران الاستنادية في القرية

وتشهد بلدات وقرى شرق وغرب رام الله تصاعدا في اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.