تراجع أسعار النفط والذهب

وطن للأنباء: تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، حيث حدت فرص التوصل إلى تهدئة في الشرق الأوسط من مخاوف اضطراب الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا بنسبة 0.57% إلى 115.15 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتًا بنسبة 0.43% إلى 101.32 دولار للبرميل.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بفعل ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4013.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4027.10 دولارًا.

ويقلل ارتفاع الدولار من جاذبية الذهب المسعر بالعملة الأميركية لدى المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 53.97 دولارًا للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1527.81 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1042.43 دولارًا.