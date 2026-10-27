بيت لحم: الاحتلال يقتحم بيت فجار وتقوع ويداهم منازل وصالون حلاقة

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي بيت فجار وتقوع في محافظة بيت لحم، وداهمت عدة منازل، وصالون حلاقة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت منازل المواطنين كامل أحمد حسن طقاطقة، ومحمد داوود، وصلاح محمد طقاطقة، إضافة إلى صالون حلاقة يعود للمواطن محمود يوسف طقاطقة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت تقوع، أمس الاثنين، وداهمت مقهى قرب مبنى البلدية، واحتجزت الشبان الذين كانوا بداخله، واعتقلت المواطن سليم محمد موسى أبو مفرح (50 عاما).