مستوطنون يقتحمون قرية أم صفا شمال غرب رام الله

وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، بأن مستوطنين اقتحموا بمركباتهم المنطقة الشرقية من القرية، وتجمعوا بأعداد كبيرة في محيط منزل المواطن محمد عبيات، وأعاقوا حركة أفراد عائلته، وحاولوا الاعتداء عليهم أثناء خروجهم من المنزل أو دخولهم إليه.

وأوضح صباح أن المستوطنين أقاموا خيمة قبل نحو ثلاثة أشهر أمام منزل المواطن عبيات، ويواصلون اقتحام المنطقة بصورة متكررة، ويتعرضون لسكان المنزل بالاعتداء والشتم، ما يفرض حصارا على عبيات وعائلته ويقيّد حركتهم.

وفي السياق ذاته، أشار صباح إلى أن المستوطنين المتواجدين في البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل الراس في القرية، أحضروا منازل متنقلة إضافية، في خطوة تهدف إلى توسيع البؤرة.