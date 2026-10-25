وسط التوتر مع إيران.. وسطاء قطريون في طهران لخفض التصعيد بالتنسيق مع واشنطن

وطن للأنباء: أبلغ ‌مسؤول مطلع ​بأنّ وسطاء ⁠قطريين ​موجودون ​في طهران اليوم ​الأحد، ​في إطار ‌مسعى ⁠لخفض التوتر الإقليمي، ​وذلك ​بالتنسيق ⁠مع ​الولايات ​المتحدة.

يأتي ذلك وسط تصاعد حدّة التوترات في المنطقة، على وقع كثرة التقارير الإعلامية التي تتحدّث عن نيّة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي شنّ هجوم جديد على إيران، وتحذير طهران بـ"الرد بأضعاف على أي خطأ يرتكبه العدو مهما كان محدوداً".

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أن الهيكل الأمني لبعض دول المنطقة والذي كان يعتمد على التدخل الأجنبي قد انهار، مشدداً على أن القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة لم تجلب الأمن لأحد، بل تسببت في زعزعته.

وفي ما يخص المساعي السياسية وإنهاء التوترات، جزم عراقتشي بأنه "لا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار إلا بوقف كامل للقتال على جميع الجبهات"، مؤكداً حرص إيران الدائم على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات بشكل شامل وعلى جميع الجبهات.

المصدر: "​رويترز"