الاحتلال يعتقل شابين خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين خلال اقتحام قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل، وفتشتها، واعتدت على قاطنيها بالضرب والتنكيل، قبل أن تعتقل شابين لم تعرف هويتهما بعد.

وكانت قوات الاحتلال قد استولت قبل أسبوع على منزل المواطن نضال أبو عليا، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات متواصلة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم.