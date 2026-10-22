مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين في المغير شمال شرق رام الله

وطن للأنباء: اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الخميس، على مركبات المواطنين قرب مدخل قرية المغير، شمال شرق رام الله.

ورشق المستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب مدخل المغير، ما أدى لتضرر مركبتين على الأقل، وفقاً لمصادر محلية.

وفي تطور لاحق، تصدى الأهالي لمحاولة مستوطنين مهاجمة منازل تقع في المنطقة الغربية من المغير، ما أجبرهم على الفرار من المكان.

وفي أعقاب ذلك، شهدت المنطقة اقتحاماً من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.