البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى الإبداع الوطني الحادي عشر للإبداع والتميز

وطن للأنباء: جدّد البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات المنتدى الوطني الحادي عشر للإبداع والتميز والذي انعقد هذا العام تحت عنوان "فلسطين الذكية" بتنظيم من المجلس الأعلى للإبداع والتميز تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس، الذي حضره دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى نيابة عنه وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين بارزين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب نخبة من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.

وتأتي رعاية البنك العربي الاستراتيجية للمنتدى للعام الخامس على التوالي، امتداداً لالتزامه الراسخ بدعم منظومة الإبداع والابتكار في فلسطين، وتعزيز دور المعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما تعكس هذه الرعاية حرص البنك على دعم الكفاءات والمواهب، وتشجيع المبادرات النوعية التي تسهم في صقل قدراتها وتوسيع فرص مشاركتها في النشاط الاقتصادي.

وشهد المنتدى، الذي امتدت فعالياته على مدار يومين، عدة فعاليات تضمنت جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تناولت دور الابتكار والتكنولوجيا في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وسبل تعزيز فرص النمو والتنافسية، إلى جانب معرض للأفكار والمشاريع الإبداعية والابتكارات الفلسطينية في مختلف المجالات.

كما شارك البنك العربي في جلسة حوارية تناولت دور التمويل والاستثمار في بناء اقتصاد مرن ومستدام، وأهمية تعزيز فرص نمو المشاريع الريادية وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات مالية واستثمارية رائدة وجهات معنية بريادة الأعمال.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، أكد الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين في البنك العربي، أن استمرار التعاون الاستراتيجي مع المنتدى للعام الخامس على التوالي يعكس التزام البنك بأهمية الاستثمار في الكفاءات الفلسطينية وتعزيز دور الإبداع والابتكار في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن ما يقدمه المبدعون من أفكار وحلول مبتكرة يؤكد أهمية توفير بيئة داعمة ومحفّزة تتيح تطوير هذه الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تلبي احتياجات المجتمع وتخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف حوراني أن دور المؤسسات المالية يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية ليشمل المساهمة الفاعلة في تعزيز المشاركة الاقتصادية وتوسيع الفرص أمام مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئة الشباب. وأوضح أن البنك العربي يواصل تطوير خدماته وحلوله المصرفية، إلى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج في مجالات التعليم وتمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ودعم المشاركة الفاعلة في الاقتصاد.

من جانبه، أكد المهندس عدنان سمارة، رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، أهمية انعقاد الدورة الحادية عشرة من المنتدى تحت عنوان "فلسطين الذكية"، وما تطرحه من

رؤى لتعزيز دور المعرفة والابتكار في تطوير الاقتصاد الفلسطيني. كما ثمّن التعاون الاستراتيجي المتواصل مع البنك العربي، مشيداً بأهمية دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص في دعم منظومة الإبداع والتميّز، وتعزيز فرص المبدعين وروّاد الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يعتبر من بين البنوك الرائدة محلياً وإقليمياً على صعيد تبني الحلول والخدمات المصرفية المتطورة التي تواكب أحدث التطورات التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية. حيث حاز البنك العربي مؤخراً على جائزة " أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات في فلسطين" التي منحتها مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة ومقرها نيويورك.