الصليب الأحمر يحذر من الوضع الكارثي في غزة ويدعو إلى إجلاء المرضى للعلاج بالخارج

وطن للأنباء: حذر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء معاناة السكان، والسماح بإجلاء المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع.

وقال كرينبول، إن قطاع غزة عاش لفترة طويلة ما وصفه بأنه "جحيم على الأرض"، مشيرًا إلى أن السكان يواجهون ظروفًا معيشية قاسية في الخيام، وسط نقص الرعاية الطبية والمياه، ومخاوف مستمرة على حياتهم ومستقبلهم.

وأضاف أن عائلات فلسطينية لا تزال تجهل مصير أفرادها المفقودين، الذين يُرجح أن يكونوا تحت الأنقاض، مؤكدًا ضرورة تعزيز الاستجابة الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشار كرينبول إلى أن المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة يقدم خدمات طبية منقذة للحياة، تشمل رعاية الولادة والاستشارات الطبية، إلى جانب جهود اللجنة لإصلاح المنشآت التي توفر المياه للسكان.

لكنه شدد على أن إمكانات المنظمات الإنسانية لا تتيح سوى تقديم الحد الأدنى من الاستجابة اللازمة، معتبرًا أن تحقيق تحسن مستدام في الأوضاع يتطلب تحركًا سياسيًا إلى جانب الجهود الإغاثية.

وأكد كرينبول ضرورة تمكين كل مريض من الحصول على العلاج الذي يحتاج إليه، والسماح للمرضى الذين تتطلب حالاتهم إجلاءً طبيًا بمغادرة القطاع لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضح أن تدمير المستشفيات وتراجع القدرات الطبية في غزة جعلا الحصول على العلاج داخل القطاع أكثر صعوبة، رغم الجهود التي يبذلها العاملون الصحيون والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولفت إلى وجود مئات الأطفال الذين يعانون إصابات طويلة الأمد وحالات بتر للأطراف، ويحتاجون إلى علاج ورعاية طبية على المديين القريب والبعيد.

كما حذر من نقص التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية، داعيًا الدول والجهات المانحة إلى مواصلة دعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، في ظل استمرار الاحتياجات الطبية والإنسانية.