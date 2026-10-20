بالفيديو.. تشييع جثمان الشهيد الأسير أحمد حميدات في مخيم الجلزون

وطن للأنباء: شيعت مئات المواطنين، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الأسير أحمد زاهر حميدات في مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، بعد استشهاده داخل سجون الاحتلال.

وأُعلن الأحد الماضي ، عن استشهاد الشاب أحمد زاهر حميدات، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد انقطاع أخباره منذ تعرضه لإطلاق النار والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان حميدات يقود مركبته على الشارع الالتفافي في ذلك اليوم، عندما طلبت منه قوات الاحتلال التوقف، إلا أنه لم ينتبه إلى طلبها. وعند وصوله إلى منطقة الخان الأحمر، نصبت قوات الاحتلال كمينًا لمركبته، وأطلقت النار عليها، قبل أن تعتدي عليه بوحشية.

ومنذ ذلك الحين، لم تتلقَّ عائلته أي أخبار عنه، قبل أن تفاجأ اليوم بنبأ استشهاده داخل سجون الاحتلال، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل استشهاده واستلام جثمانه.

وفي السياق، تقدّم رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري، وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الغرفة وموظفوها وموظفاتها وأعضاء الهيئة العامة، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى زميلهم عضو مجلس إدارة الغرفة، الحاج زاهر حميدات، باستشهاد نجله أحمد في سجون الاحتلال.

وأعربت الغرفة عن بالغ حزنها لهذا المصاب الأليم، سائلةً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم والده وأسرته الكريمة جميل الصبر والسلوان.

وأوضحت الغرفة أنه لن يُقام بيت عزاء قبل استلام جثمان الشهيد، على أن يُعلن عن التفاصيل لاحقًا.