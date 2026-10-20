نقابة عمال النقل ترحب بقرار الحكومة تخفيف الأعباء عن القطاع وتطالب بخفض أسعار السولار

وطن للأنباء: رحّبت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين بقرار مجلس الوزراء اعتماد توصيات اللجنة المكلّفة بدراسة مطالب قطاع النقل العام، والتوجيه نحو خفض تكاليف التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية عن القطاع والمواطنين.

وتشمل التوصيات بحسب ما اورده بيان النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين:

- خصم 50% من ضريبة الدخل.

- خصم 50% من ضريبة القيمة المضافة.

- خصم 50% من رسوم التصاريح (البيرمت).

- خصم 50% من رسوم الترخيص.

- خصم 30% من رسوم مجمعات النقل.

- إعفاءات كاملة من بعض الرسوم، وفقًا لما أقرّته اللجنة.

- العمل على إضافة المقعد الثامن لمركبات السيرفيس.

- مكافحة عمل المركبات الخاصة مقابل أجر، وحماية قطاع النقل المرخّص.

- تعديل قانون الحجز الإداري بما يخفف الأعباء عن العاملين في القطاع.

وأكدت النقابة في بيانها على أنها ستواصل متابعة ملف أسعار السولار مع نهاية الشهر الحالي، والضغط باتجاه خفض أسعاره بما يتناسب مع الأوضاع الصعبة التي يواجهها السائقون.

كما تقدمت النقابة بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة المكلّفة من مجلس الوزراء على جهودهم ومتابعتهم لمطالب قطاع النقل، مؤكدة استمرارها في متابعة تنفيذ التوصيات حتى تتحول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.