الاحتلال ينصب حاجزًا على مدخل قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله

وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزاً عسكرياً شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت مصادر محلية، بأن الاحتلال نصب حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله.

وتتعرض قرية دير أبو مشعل، إلى جانب قرى أخرى شمال غرب رام الله، لإجراءات عسكرية إسرائيلية تشمل اقتحامات ونصب حواجز وإغلاق مداخل، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.

وشهدت القرية خلال الأشهر الماضية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم الزراعية، بالتزامن مع إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية جنوبا، وفق تقارير فلسطينية.