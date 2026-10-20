7 شهداء ومصابون وسط تواصل خروقات الاحتلال في قطاع غزة

وطن للأنباء: استُشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم الثلاثاء، جراء استهدافات وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب كرم رياض أبو بطيحان (27 عامًا)، وإصابة آخر جراء غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط القطاع، والمواطن محمود خليل المطوق جراء قصف إسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

كما استشهد الشاب كرم أحمد أبو حزيمة جراء قصف بمدفعية الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والشاب براء محمد معروف جراء قصف اسرائيلي في منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وقالت ذات المصادر، إن الطفل مجدي محمد فخري حسن (15 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت أن أكرم ياسين وزوجته دينا أبو بكر استشهدا جرّاء قصف شقة سكنية في محيط مستشفى الشفاء بحي الرمال غربي مدينة غزة.

وبينت ان مصابًا وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" عبوة متفجرة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما اصيب 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 74,480 شهداء و175,539 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إليهم.