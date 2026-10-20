الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أسرى محررون من قباطية وكفر دان

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من بلدة قباطية جنوب جنين، بينهم أسيران محرران، فيما اعتقلت مواطنا آخر من بلدة كفر دان غرب المحافظة.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين تامر عبد الغني سباعنة، ومحمد أحمد أبو معلا، والشاب عدي عصام جوابرة، عقب مداهمة منازلهم في بلدة قباطية.

وفي بلدة كفر دان، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد الزغيبي، عقب مداهمة منزله، وتكسير محتوياته.