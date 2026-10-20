الاحتلال يمنع المواطنين من قطف الزيتون في يعبد جنوب غرب جنين

وطن للأنباء: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، رغم وجود تنسيق مسبق، واحتجزت عددا منهم، قبل إرجاعهم.

وأفادت بلدية يعبد، بأن المواطنين توجهوا إلى أراضيهم في محيط مستوطنة "دوتان" بموجب التنسيق، إلا أن قوات الاحتلال منعت معظمهم من الوصول، واحتجزت عشرات المركبات التي تقلهم، مشيرة إلى أن نحو أربع عائلات فقط تمكنت من الدخول، فيما أُجبرت بقية العائلات على العودة إلى البلدة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان، وقيدت بعضهم، وعصبت أعينهم، قبل أن تجبرهم على المغادرة، مؤكدة أن المواطنين مُنعوا من قطف الزيتون، باستثناء عدد محدود من المزارعين الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما.

