لليوم العاشر على التوالي.. قوات الاحتلال تواصل حصار بلدة مادما جنوب نابلس

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، فرض حصارها على بلدة مادما جنوب نابلس، وإغلاق مداخلها كافة.

وقال رئيس مجلس قروي مادما رامي نصار، إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة الأربعة الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية منذ عشرة أيام، ما أدى إلى تقييد حركة تنقل المواطنين.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تلاحق وتنكّل بالمواطنين الذين يحاولون الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، موضحا أن أحد المواطنين تعرض، فجر اليوم الثلاثاء، لذبحة صدرية، ما اضطرهم إلى نقله على الأقدام عبر الجبال، في ظل تعذر وصول مركبة الإسعاف إلى المنطقة بسبب الحصار.

وحذّر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلدة، في ظل النقص في الأدوية والمواد التموينية، مشيرا إلى أن أكثر من 2500 مواطن يقيمون داخل البلدة.

واكد نصار انه خلال محاولته إدخال الأدوية إلى البلدة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص باتجاههم، حيث تتمركز في أغلب الأوقات قرب المدخل الشمال المغلق كليا.