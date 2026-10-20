"العفو الدولية" تطالب بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين ووقف اعتداءات المستوطنين في الضفة

وطن للأنباء: طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون.

وقالت المنظمة إن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين، بما يشمل تدمير المحاصيل وسرقتها، إلى جانب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، تتسبب في معاناة إنسانية وخسائر اقتصادية جسيمة.

وأشارت إلى اعتداءات شهدتها بلدتا خربة أبو فلاح والطيبة، شرق رام الله، خلال نهاية الأسبوع الماضي، واستهدفت مصورة صحفية تعمل لصالح صحيفة "واشنطن بوست"، ووفدا من الدبلوماسيين الأوروبيين.

ودعت "أمنستي" الدول إلى وقف التجارة والاستثمار والتعاون الذي يسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واتخاذ خطوات عملية لمنع التواطؤ في الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كما طالبت بفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين الذين تتوافر أدلة موثوقة على تورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ودعم جهود العدالة والمساءلة الدولية.

وشددت المنظمة على أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والتصريحات السياسية دون اتخاذ إجراءات ملموسة يتيح استمرار الانتهاكات، مؤكدة ضرورة تحمّل الدول مسؤولياتها القانونية لحماية الفلسطينيين ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني.

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