مستوطنون يحرقون دوارا ترحيبيا في قرية برقا شرق رام الله

وطن للأنباء: أضرم مستوطنون، فجر اليوم الثلاثاء، النار في الدوار الترحيبي عند مدخل قرية برقا، شرق رام الله، ما أدى إلى تعرضه لأضرار كبيرة.

وأفاد رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، بأن عددا من المستوطنين أضرموا النار في الدوار الترحيبي عند مدخل القرية، بعد إشعال إطارات المركبات على حجارته، ما أدى إلى تعرضه لأضرار كبيرة.

وأضاف أن الأهالي تمكنوا من إخماد الحريق، وشرعوا بمحاولة ترميم الدوار مجددا.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، الذي يشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق المزارعين في مناطق عدة، وتشمل سرقة الثمار، وتقطيع الأشجار وإحراقها، والاستيلاء على المحاصيل، في محاولة لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستفادة من موسمهم الزراعي.