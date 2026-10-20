نقابة المحامين تحذر من تهديد حياة المحامي منتصر حمايل وعائلته جراء قطع المستوطنين الكهرباء عن منزلهم لليوم الثالث

وطن للأنباء: حذرت نقابة المحامين، الثلاثاء، من استمرار اعتداءات المستوطنين بحق المحامي منتصر حمايل، والمتمثلة في قطع التيار الكهربائي عن منزله لليوم الثالث على التوالي، معتبرة ذلك تهديدا مباشرا لسلامته وسلامة أسرته، التي تضم أطفالا صغارا.

وقالت النقابة في بيان وصل وطن للأنباء نسخة منه، إن قطع الكهرباء، في ظل الترهيب والحصار، شلّ حياة أسرة حمايل، التي تخشى مغادرة المنزل خشية استيلاء المستوطنين عليه، الأمر الذي يحرم المحامي من ممارسة واجباته المهنية، وأطفاله من حقهم في التعليم، ويقيّد حرية الأسرة بأكملها.

وأكدت أن الاعتداء على منزل حمايل وترهيب ساكنيه يأتي في سياق اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بهدف اقتلاعهم من أرضهم، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لتوفير الحماية للمواطنين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

وشددت النقابة على أهمية توثيق الاعتداءات لضمان المساءلة، مؤكدة أن حق الفلسطيني في العيش بحرية وأمن واستقرار حق مصون، وأن الاعتداء على المحامين وتهديد سلامتهم يمس باستقلال مهنة المحاماة والعدالة.