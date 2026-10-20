الاحتلال ينصب حواجز ويعيق تنقل المواطنين شمال وشمال شرق رام الله

وطن للأنباء: أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تنقل المواطنين، شمال وشمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال نصب حاجزا عسكريا قرب ضاحية التربية والتعليم، على الطريق الرئيسي بين رام الله ومخيم الجلزون، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كما نصبت تلك القوات حاجزا عند مدخل بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرق رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين في القرى والبلدات الواقعة شمال وشمال شرق المدينة.

وبلغ عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق في الضفة الغربية 942، بينها 824 حاجزاً ونقطة إغلاق ثابتة و118 عائقاً خطياً، تمتد بطول إجمالي يبلغ نحو 107.7 كيلومتر، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.