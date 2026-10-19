الاحتلال يشن حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة

وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل، وسط انتشار عسكري في عدد من البلدات والمخيمات.

وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال شابين من المدينة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أحياء متفرقة، واعتقلت الشقيقين نور وايوب شحروري من شارع ابن رشد.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة كفر قليل جنوب المدينة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية واعتقلت خمسة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت أوس أبو علي، وغسان جبريل، وأحمد بروق، ومنذر الأقرع، وحمودي حوتري.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية تلفيت جنوب نابلس، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، وداهمت منازل خلال اقتحامها البلدة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، فيما اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وشنت خلال اقتحامه حملة مداهمات واعتقالات.

كما تواصلت اقتحامات قوات الاحتلال لقرية كفر قليل شرق نابلس، حيث داهمت منازل في القرية، وفق ما أوردته المصادر المحلية.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين