ترامب يمنح نتنياهو دعماً مطلقاً في الانتخابات الإسرائيلية

وطن للأنباء: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، دعمه الكامل والمطلق لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، داعياً الإسرائيليين إلى إعادة انتخابه لولاية جديدة، فيما سارع نتنياهو إلى شكر ترامب على دعمه وتعاونه، مؤكداً أن الجانبين سيواصلان العمل معاً.

وقال ترامب، في رسالة وجّهها إلى "شعب إسرائيل" عبر منصته "تروث سوشال"، إن نتنياهو كان "رئيس حكومة محارباً عظيماً وشريكاً أعظم من أجل السلام"، مشيداً بمواقفه في مواجهة إيران، ومكرراً اتهاماته لطهران على خلفية شعاراتها المعادية لإسرائيل والولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن إيران كانت ستنفذ تهديداتها في نهاية المطاف، مدعياً أنها تعرضت لتدمير منهجي على المستويين العسكري والمالي، ومحذراً من أن الولايات المتحدة ستواصل التحرك ضدها إذا لم تغيّر نهجها.

وفي إشارة مباشرة إلى الانتخابات الإسرائيلية، قال ترامب إن إسرائيل، في حال تولّي شخص آخر غير نتنياهو رئاسة الحكومة، قد تضطر إلى الاعتماد على الولايات المتحدة للقيام بما وصفه بالمهام المطلوبة، مضيفاً أنه لا يميل إلى القيام بذلك بنفسه.

وأشاد الرئيس الأميركي بنتنياهو، واصفاً إياه بالقوي والشجاع والبارع في مواجهة ضغوط ومعارضة واسعة، بما في ذلك داخل إسرائيل، معتبراً أنه صمد في ظروف صعبة وازداد قوة.

وقال ترامب إن نتنياهو يمثل نموذج الشريك الذي تتطلع الولايات المتحدة إلى وجوده في إسرائيل، قبل أن يعلن صراحة تأييده الكامل والمطلق له في سباق إعادة انتخابه رئيساً للحكومة، مضيفاً: "نتنياهو لن يخذلكم أبداً".

نتنياهو يوظف دعم ترامب في حملته الانتخابية

وعقب إعلان ترامب دعمه، نشر نتنياهو مقطع فيديو عبر تطبيق "تليغرام"، تضمن مشاهد تجمعه بالرئيس الأميركي في مناسبات مختلفة، إلى جانب تصريحات سابقة لترامب أشاد فيها به.

وأرفق نتنياهو الفيديو برسالة شكر قال فيها: "شكراً جزيلاً للرئيس ترامب على الدعم والتعاون الكبيرين"، مضيفاً: "معاً سننجز المهمة".

وكان نتنياهو قد دعا، في وقت سابق الأحد، أنصاره إلى تكثيف جهودهم الانتخابية وتحويل تأييدهم إلى أصوات في صناديق الاقتراع، محذراً من تقارب المنافسة، ومجدداً شعار حملته: "إما اليمين وإما فلسطين".

وقال نتنياهو إن الانتخابات المقبلة ستحدد، وفق طرحه، ما إذا كانت إسرائيل ستشهد تشكيل حكومة يمينية قوية برئاسته، أم حكومة بقيادة غادي آيزنكوت، بمشاركة الأحزاب العربية ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت.

كما استحضر نتنياهو استمرار ولاية ترامب الرئاسية لحث أنصاره على المشاركة في الانتخابات، قائلاً إن أمامهما عامين إضافيين للعمل معاً، وإن الوقت مناسب لاستكمال ما وصفه بالمهام الكبرى على مختلف الجبهات.

وشدد نتنياهو على ضرورة تحويل التأييد الشعبي إلى أصوات انتخابية، داعياً أنصاره إلى التواصل مع أفراد عائلاتهم وأصدقائهم وحثهم على التصويت، ومؤكداً أن كل صوت يحسم.

المصدر: "عرب 48"