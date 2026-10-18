للمرة الثانية هذا المساء.. مستوطنون يقطعون الكهرباء عن منزل في بيتا والاحتلال يعتقل صاحبه

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، منزلا في منطقة "الحرايق" ببلدة بيتا، جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صاحب المنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا عمود الكهرباء المغذي للمنزل، كما قطعوا أشجار زيتون في محيطه، وحطموا مركبة، وألقوا القمامة بالقرب منه.

وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت صاحب المنزل، المواطن مطيع سليم الأقطش، عقب هجوم المستوطنين.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أن قطع مستوطنون، في وقت سابق من مساء اليوم، الكهرباء عن منزل المواطن منتصر حمايل في منطقة "العرمة" ببلدة بيتا.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 62,916 اعتداء بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، منها 48,174 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و14,742 اعتداء نفذها المستعمرون.

وفي أيلول الماضي، رصدت الهيئة 2051 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، نفذت قوات الاحتلال 1404 منها، فيما نفذ المستوطنون 647 اعتداء.