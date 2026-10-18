"التربية": استهداف طلبة غزة يتصاعد.. و3 شهداء خلال أقل من 24 ساعة ونطالب بتحرك دولي

وطن للأنباء: أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن تصاعد المخاطر التي تهدد حياة طلبة مدارس قطاع غزة يتطلب تحركا دوليا عاجلا، في ظل تزايد استهدافهم، حيث استشهد ثلاثة منهم خلال أقل من 24 ساعة، جراء اعتداءات الاحتلال.

وشددت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، على ضرورة توفير الحماية العاجلة للأطفال وضمان حقهم في الوصول إلى مدارسهم ونقاطهم التعليمية ومواصلة تعليمهم بأمان.

وأوضحت أن تعريض حياة الطلبة للخطر أثناء توجههم إلى مدارسهم أو عودتهم منها يشكل تهديدا خطيرا لحقوقهم الأساسية، ويستدعي تدخلا دوليا فوريا لوقف الاعتداءات التي تطالهم وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم مواصلة تعليمهم.

ودعت الوزارة، الأمم المتحدة، ومنظمة "اليونيسف"، والمؤسسات الدولية والحقوقية، إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية الطلبة، وتوثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها، بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة.

وشددت على أن حماية أطفال غزة مسؤولية قانونية وإنسانية دولية، وأن استمرار ارتقاء الطلبة يتطلب تحركا دوليا فاعلا يتجاوز بيانات التضامن، ويترجم الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة تصون حقهم في الحياة والأمان والتعليم.