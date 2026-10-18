لافروف: نهج واشنطن تجاه إيران لا يسهم في استقرار المنطقة.. وزيلنسكي لا يرغب بالتفاوض

وطن للأنباء: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن النهج الأميركي تجاه إيران لا يسهم في إيجاد حل أو في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال لافروف إن موسكو تستخلص أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، لا يرغب في المفاوضات، مشيراً إلى أنه سبق أن عرقلها مراراً.

واتهم لافروف الأوروبيين بـ"محاولة إنقاذ نظام زيلنسكي، عبر تشجيع الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية".

كما اعتبر أن وصف الاتحاد الأوروبي وزيلنسكي الاتفاق الروسي الأميركي بشأن الديزل بأنه خيانة لأوكرانيا "لا يعدو كونه استعراضاً إعلامياً".

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره بشأن تعليق عدد من العقوبات المفروضة على روسيا بالـ "جيد جداً"، مؤكدًا أنه سيعود بالنفع على العالم بأسره.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، يوم الجمعة الفائت، عن إعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية قبل أيام من دخولها حيّز التنفيذ بموجب قانون وقّعه الشهر الماضي، بما في ذلك ​رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء نفطها وغازها.