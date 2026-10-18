مستوطنون يهاجمون قاطفي زيتون في قرى نابلس ويسرقون ثمارا ومعدات ويقطعون الكهرباء عن منزل في بيتا

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، قاطفي زيتون في عدد من قرى وبلدات محافظة نابلس، واعتدوا على مزارعين بالضرب، وسرقوا ثمار الزيتون ومعدات القطف، فيما قطعوا الكهرباء عن منزل في بلدة بيتا جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في بلدات وقرى بزاريا، وبيتا، وقصرة، وقبلان، وبرقة، ومادما، واعتدوا على عدد من المزارعين بالضرب، وسرقوا منهم ثمار الزيتون ومعدات تستخدم في عملية القطف.

وفي سياق متصل، قطع مستوطنون، مساء اليوم الأحد، عمود الكهرباء المغذي لمنزل المواطن منتصر حمايل في منطقة العرمة ببلدة بيتا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، عقب مهاجمة المنطقة.