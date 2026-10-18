حرس الثورة الايراني: تكنولوجيا "أم القنابل" الأميركية زنة 14 طناً أصبحت بحوزتنا

وطن للأنباء: أعلن المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة الإسلامية، العميد محمد رضا نقدي، أن تكنولوجيا القنبلة الأميركية زنة 14 طنّاً باتت بالكامل في حوزة إيران، مشدداً على أن طهران تمتلك اليوم نماذج من هذه القنابل إلى جانب الدولة المصنّعة لها.

وجاءت تصريحات العميد نقدي خلال مناورة "فدائيّو إيران" في مدينة ساري شمالي إيران، رداً على التهديدات الصاروخية واستخدام ما يُعرف بـ"أم القنابل"، حيث أوضح أن عدم انفجار بعض هذه القنابل التي أُلقيت خلال حرب استمرت 12 يوماً (حزيران/يونيو 2024)، أتاح للقوات المحلية الاستحواذ عليها وتحليل التكنولوجيات الخاصة بها كافة .

وفي رسالة ردع واضحة للتهديدات الأميركية، أكّد نقدي أن القوات المسلحة الإيرانية أظهرت قدرات صاروخية وردعية عالية تتيح الرد الحاسم على أي عدوان، محذّراً من أنه في حال ارتكاب أي خطأ، فإن الاستثمارات المتعلّقة بالبنية التحتية والطاقة التابعة للمعتدين في المنطقة ستكون بالكامل في دائرة الاستهداف العملياتي.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الإيراني الجديد مهرداد أخلاقي، أن طائرة مقاتلة إيرانية ثقيلة ستقلع للمرة الأولى العام المقبل، مشيراً إلى أنّ الطائرة جرى بناؤها من قبل منظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.