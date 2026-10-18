د.مصطفى البرغوثي: نتنياهو يكشف نواياه بالسيطرة الإمبريالية الإسرائيلية المطلقة على المنطقة بكاملها

وطن للأنباء: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن الخطة الأمنية التي عرضها نتنياهو اليوم في مؤتمره الصحفي هي محاولة خبيثة لتغليف نواياه الحقيقية بفرض سيطرة إسرائيلية إمبريالية عسكرية وأمنية على كل منطقة الشرق الأوسط و الخليج العربي بحجة الدفاع عن أمن إسرائيل.

وأضاف البرغوثي أن ما عرضه نتنياهو اليوم يمثل أيضاً محاولة لتأكيد و تكريس استمرار احتلال إسرائيل ليس فقط لجميع الأراضي الفلسطينية وإنما لأجزاء كبيرة من لبنان وسوريا وتوجيه تهديدات أيضاً للأردن عبر الإجراءات التي ينوي القيام بها من بناء خطوط عسكرية على حدوده.

وتابع، كشف نتنياهو ان الهدف ليس فقط تدمير إيران بشكل كامل كما قال، بل أيضاً الدخول في مواجهة مع تركيا التي وصفها بأنها راعية "للإرهاب الإسلامي".

و أكد البرغوثي أن جوهر عقيدة نتنياهو وإسرائيل الأمنية هو تحطيم أي قوة عسكرية أو اقتصادية أو علمية يمكن أن تعارض الهيمنة الامبريالية الإسرائيلية حتى لو كانت هذه القوى تتجنب الصدام مع إسرائيل.

و قال البرغوثي إن الذي يجري في منطقتنا خطير للغاية لأنه يعني أن إسرائيل تحاول أن تكرس نفسها كقوة استعمارية إمبريالية مهيمنة على كل الشرق الأوسط والخليج العربي بكامله، وأن يجري ذلك بدعم من إدارة ترامب التي سارع رئيسها لدعم اعادة انتخاب نتنياهو .

وشدد البرغوثي على أن الأمر في غاية الخطورة وهو يستدعي يقظة جميع دول المنطقة وشعوبها تجاه هذا الخطر الإمبريالي الزاحف الذي لا يريد أن يترك بلداً أو مصادر طاقة أو قوة في منطقتنا بكاملها دون أن يسيطر عليها سيطرة إسرائيلية استعمارية مطلقة.