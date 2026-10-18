وزير الدفاع الإيراني يعلن: مقاتلة ثقيلة جديدة ستقلع للمرة الأولى العام المقبل

وطن للأنباء: أعلن وزير الدفاع الإيراني الجديد مهرداد أخلاقي، اليوم الأحد، أن طائرة مقاتلة إيرانية ثقيلة ستقلع للمرة الأولى العام المقبل.

وقال أخلاقي، في حديث إلى التلفزيون الإيراني، إن الطائرة جرى بناؤها من قبل منظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

في سياق متصل، أكّد أخلاقي أمام البرلمان الإيراني، لدى تولّيه منصب وزير الدفاع، أنّه "إذا ارتكب العدو الأميركي - الصهيوني خطأً في الحسابات مجدداً، فسيكون الرد مفاجئاً وواسع النطاق، وستتحمّل الحكومة الأميركية وحلفاؤها تبعاته الإقليمية والدولية".

وأشار وزير الدفاع الإيراني الجديد إلى أنّ "المنتجات الدفاعية المصنّفة سرّية وما فوق ستُنتَج ضمن الخطوط الآمنة لوزارة الدفاع، فيما سيُتابع إنتاج المواد المصنّفة سرّية للغاية وما دون ذلك ضمن الشبكة الصناعية للبلاد".

وصوّت أعضاء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، خلال جلسته المنعقدة الأحد، بالموافقة على تولّي أخلاقي منصب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة.