آيزنكوت: واشنطن ستتعاون مع أي حكومة إسرائيلية منتخبة

وطن للأنباء: أكد رئيس حزب "يشار" الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أن الإسرائيليين وحدهم يقررون هوية رئيس الحكومة المقبلة وتشكيلتها، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستتعاون مع أي حكومة إسرائيلية منتخبة.

وقال آيزنكوت، خلال وجوده في جامعة تل أبيب، إنه يكنّ تقديراً كبيراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمساهمته في أمن "إسرائيل" وإتمام صفقة الرهائن.

وأضاف أن "دولة إسرائيل دولة ديمقراطية، ولن يقرر رئيس الوزراء والحكومة إلا مواطنوها"، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ستعرف كيف تتعاون مع أي حكومة تنتخب في "إسرائيل".