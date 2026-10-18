تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة

وطن للأنباء: شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون بحق المزارعين وقاطفي الزيتون، تخللها الاعتداء بالضرب وملاحقة المزارعين ومنعهم من جني المحصول، إلى جانب إحراق منزل متنقل وبركس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مزارعًا أصيب بجروح ورضوض جراء اعتداء مستوطنين على قاطفي الزيتون في منطقة برهام شمال رام الله.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعترض مستوطنون مركبات معلمي مدرسة المجاز، فيما هاجم آخرون منطقة واد اجحيش في بلدة السموع جنوب المحافظة، وأحرقوا منزلًا متنقلًا وبركسًا.

كما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين في منطقة واد الشاعر بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل، طارد مستوطنون المزارعين ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، وفق مصادر محلية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وما يرافقها من محاولات لمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم.