بعد المصادقة على تعيينه .. وزير الدفاع الإيراني الجديد: ردنا على أي هجوم أمريكي - إسرائيلي سيكون مفاجئا وواسع النطاق

رام الله – وطن للأنباء: حذّر وزير الدفاع الإيراني الجديد مهرداد أخلاقي كتابجي، من أن أي هجوم جديد تشنه الولايات المتحدة والاحتلال على إيران سيُقابل برد "مفاجئ وواسع النطاق"، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها سيتحملون مسؤولية التداعيات الإقليمية والدولية لأي تصعيد جديد.

وقال كتابجي، في أول كلمة له أمام أعضاء البرلمان الإيراني، الأحد، إن "العدو الأمريكي الصهيوني" سيتحمل عواقب أي خطأ جديد في الحسابات، مضيفا: "إذا ارتكب العدو الأمريكي الصهيوني خطأ في الحسابات مرة أخرى، فإن رد الأمة الإيرانية ومقاتلي الإسلام سيكون مفاجئا وواسع النطاق".

وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن أي هجوم جديد على بلاده قد تترتب عليه تداعيات تتجاوز حدود إيران، محذرا واشنطن وحلفاءها من تحمل المسؤولية عن النتائج الإقليمية والدولية المترتبة عليه.

وجاءت تصريحات كتابجي عقب تصديق البرلمان الإيراني، الأحد، على تعيينه وزيرا للدفاع، بأغلبية 237 نائبا مقابل 15، خلال جلسة عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ويتولى كتابجي المنصب خلفا للعميد عزيز نصير زاده، الذي اغتيل في غارات أمريكية وإسرائيلية في شباط/ فبراير الماضي، وبعد فترة من إدارة وزارة الدفاع بالإنابة، قادها العميد في الحرس الثوري مجيد بن الرضا.