غارات وقصف مدفعي للاحتلال الاسرائيلي في عدة بلدات جنوبي لبنان

وطن للأنباء: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها في جنوب لبنان، عبر الغارات الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار، إلى جانب تنفيذ عمليات تفجير في عدد من البلدات، وسط استمرار الاعتداءات على مناطق متفرقة جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدات ميفدون والمنصوري ووادي زبقين.

وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرًا في بلدة القنطرة، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى تعرض بلدات حداثا والخيام وأطراف حاريص لقصف مدفعي إسرائيلي.

وما زال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته على بلدات عدة وبنى تحتية، إلى جانب تواصل القصف المدفعي جنوبي البلاد، في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في لبنان في 17 أبريل/نيسان 2026، مخلفًا العديد من الشهداء والجرحى.