إصابتان برصاص الاحتلال في محيط مجمع ناصر الطبي بخانيونس

وطن للأنباء: أُصيب مواطنان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة سيدة بجروح في الكتف جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليها داخل مركز إيواء بجوار مجمع ناصر الطبي، فيما أُصيب مواطن آخر برصاص الاحتلال أمام بوابة المجمع.

وفي آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 74,475 شهيدًا و175,517 مصابًا.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغت 1,517، والإصابات 5,400، فيما بلغ عدد الجثامين المنتشلة 839.