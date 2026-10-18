القوى الوطنية والإسلامية تدعو لاجتماع فوري للأمناء العامين وتنفيذ مخرجات الحوارات الوطنية لإنهاء الانقسام

غزة- وطن للأنباء: دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، إلى عقد اجتماع فوري للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والتوافق على تنفيذ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة في القاهرة والجزائر وبكين، مؤكدة ضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماعها الدوري، أمس السبت، بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية كافة، جددت خلاله إدانتها للجرائم "الإسرائيلية" المتصاعدة في القدس وقطاع غزة، واعتداءات المستوطنين في الضفة المحتلة، وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وموسم جني الزيتون، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله بكل السبل المشروعة.

وبحثت القوى الأوضاع الداخلية والسياسات "الإسرائيلية" في ظل ما وصفته بالتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار عمليات القتل، وعرقلة انتقال الحكم إلى اللجنة الإدارية، وتعطيل آليات المراقبة المتفق عليها، ومنع دخول قوات الاستقرار الدولية.

وحذرت من مواصلة الاحتلال تصعيده وتوسيع مناطق سيطرته، بالتزامن مع تشديد الحصار على المواطنين، متهمة فئة من التجار المحتكرين بالتواطؤ مع الاحتلال واستغلال الاحتياجات المعيشية للسكان لتحقيق أرباح فاحشة ومكاسب غير مشروعة.

وفي الشأن الاقتصادي، دانت اللجنة إجراءات بعض إدارات البنوك المتعلقة بتجميد حسابات المواطنين وإغلاقها دون وجه حق، مطالبة سلطة النقد الفلسطينية والحكومة بالتدخل لرفع القيود المفروضة على الحسابات المصرفية، ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.