الاحتلال ينصب حاجزاً غرب قرية المغير وينكل بالمواطنين

وطن للأنباء: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزًا عسكريًا على المدخل الغربي لقرية المغير، شمال شرق رام الله، ونكّلت بالمواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين عند الحاجز على المدخل الغربي لقرية المغير ونكّلت بهم.

وتتعرض قرية المغير، شمال شرق رام الله، لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال واعتداءات ينفذها مستوطنون، تشمل مهاجمة المنازل والمواطنين والأراضي الزراعية، إلى جانب تشديد الإجراءات العسكرية وإغلاق مداخل القرية، ما يعيق حركة الأهالي وتنقلهم.