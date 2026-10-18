حدث أكاديمي تاريخي في إسبانيا: جامعة برشلونة تطلق أول كرسي للدراسات الفلسطينية بمشاركة الدكتورة سناء السرغلي من جامعة النجاح الوطنية

شهدت جامعة برشلونة الإسبانية حدثًا أكاديميًا تاريخيًا تمثل في إطلاق أول كرسي جامعي متخصص بالدراسات الفلسطينية في إسبانيا، والأول من نوعه بمشاركة الدكتورة سناء السرغلي، حاملة كرسي اليونسكو لحقوق الإنسان والديمقراطية والسلام وأستاذة القانون الدستوري المشاركة في جامعة النجاح الوطنية، إلى جانب شخصيات أكاديمية ودبلوماسية وثقافية، في خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الدراسات الفلسطينية في المؤسسات الأكاديمية الأوروبية وفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي والبحثي مع الجامعات الفلسطينية.

وجاءت مشاركة الدكتورة السرغلي بدعوة رسمية من جامعة برشلونة، حيث ألقت كلمة خلال حفل التدشين تناولت فيها الأهمية الأكاديمية والتاريخية لتأسيس هذا الكرسي، ودوره في تعزيز حضور الدراسات الفلسطينية بوصفها حقلًا معرفيًا يتناول التاريخ الفلسطيني والفكر والثقافة والهوية والقضايا السياسية والقانونية والاجتماعية. كما سلطت الضوء على إسهامات المفكرين والمثقفين الفلسطينيين في إنتاج المعرفة الإنسانية، وأهمية إتاحة مساحات أكاديمية أوسع لدراسة التجربة الفلسطينية بمختلف أبعادها.

وأكدت السرغلي في كلمتها أهمية أن يقوم الكرسي على مبدأ الشراكة الأكاديمية الحقيقية مع المؤسسات والباحثين الفلسطينيين، بحيث لا يكون الفلسطينيون مجرد موضوع للدراسة والبحث، بل شركاء فاعلين في إنتاج المعرفة وتطوير الدراسات المتعلقة بتاريخهم ومجتمعهم ومستقبلهم.

وأشارت إلى أهمية أن يشكل الكرسي منصة للتبادل العلمي والبحثي، تشمل التعاون بين أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين، وتوفير فرص للتبادل الأكاديمي للطلبة، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة تتيح للجامعات الفلسطينية الإسهام المباشر في صياغة الأجندات البحثية والمعرفية المتعلقة بفلسطين.

كما تناولت الواقع الفلسطيني والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة أهمية المبادرات الأكاديمية الدولية في دعم استمرارية البحث والتعليم، وتعزيز حضور المعرفة الفلسطينية في الجامعات العالمية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأُطلق الكرسي الجديد تحت اسم «كرسي جامعة برشلونة – مؤسسات فيرير للدراسات الفلسطينية» (UB–Fundacions Ferrer Chair for Palestine Studies)، بمبادرة مشتركة بين جامعة برشلونة ومؤسسات فيرير، وبدعم من مؤسسة فيرير للعدالة الاجتماعية (Ferrer Social Justice)، بهدف تطوير الدراسات الفلسطينية وتعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات حول تاريخ فلسطين ومجتمعها وثقافتها وتراثها وقضاياها السياسية والقانونية.

وشهد حفل التدشين كلمة ومشاركة رئيس جامعة برشلونة، البروفيسور خوان غوارديا (Joan Guàrdia)، الذي أكد أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الجامعية في تعزيز المعرفة والدفاع عن حقوق الإنسان، مشددًا على التزام الجامعة بدعم فلسطين وتعزيز التعاون الأكاديمي مع مؤسساتها التعليمية والبحثية.