الاتحاد الأوروبي يُندد بهجمات المستوطنين في الضفة
وطن للأنباء: قال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يندد بشدة بالهجمات التي يشنها مستوطنون عنيفون في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف دبلوماسيين أوروبيين.
وقال المتحدث، في بيان يوم الأحد: "استقبلنا تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين نددوا بهذه الهجمات بإيجابية".
وطالب بمحاسبة كاملة واتخاذ تدابير فعالة لمنع استمرار أعمال العنف والمضايقات العنيفة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك خلال موسم قطف الزيتون الجاري، وكذلك ضد الصحفيين".
وحث الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال على الالتزام التام بالقانون الدولي ووقف توسيع المستوطنات.
والسبت، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مدنيين فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسية في الضفة الغربية المحتلة.
ويستهدف مستوطنون بصورة متكررة، الفلسطينيين المشاركين في موسم قطاف الزيتون والصحفيين الموجودين في الضفة الغربية.