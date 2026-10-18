الاتحاد الأوروبي يُندد بهجمات المستوطنين في الضفة

وطن للأنباء: قال متحدث باسم مسؤولة ​السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يندد بشدة بالهجمات التي يشنها ​مستوطنون عنيفون في الضفة ​الغربية، بما في ذلك ⁠الهجمات التي تستهدف دبلوماسيين ​أوروبيين.

وقال المتحدث، في بيان يوم الأحد: "استقبلنا تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين نددوا بهذه الهجمات ​بإيجابية".

وطالب بمحاسبة كاملة واتخاذ تدابير فعالة ​لمنع استمرار أعمال ​العنف ⁠والمضايقات العنيفة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك خلال ⁠موسم ​قطف الزيتون الجاري، ​وكذلك ضد الصحفيين".

وحث الاتحاد الأوروبي دولة الاحتلال على الالتزام التام بالقانون الدولي ووقف توسيع المستوطنات.

والسبت، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن مستوطنين إسرائيليين ​هاجموا مدنيين فلسطينيين ​ودبلوماسيين أوروبيين ورئيس بلدية فرنسية في ‌الضفة ⁠الغربية المحتلة.

ويستهدف مستوطنون بصورة متكررة، الفلسطينيين المشاركين في موسم قطاف الزيتون والصحفيين الموجودين في الضفة الغربية.