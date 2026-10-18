الشرقاوي يبحث مع مسؤولين سبل دعم القدس على هامش اجتماع التعاون الإسلامي في بغداد

وطن للأنباء: بحث المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، مع عدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، سبل تعزيز التعاون لدعم القدس وسكانها الفلسطينيين، وذلك على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، يومي 17 و18 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

والتقى الشرقاوي وزيرة الخارجية والمغتربين ، فارسين أغابيكيان شاهين، وأطلعها على أبرز تدخلات الوكالة الاقتصادية والاجتماعية في القدس لدعم صمود المقدسيين، بتمويل من المملكة المغربية.

والتقى الشرقاوي بوزيرة الدولة للشؤون الخارجية الأردنية، نانسي نمروقة، عبر فيه عن ارتياح للتشاور والتنسيق الدائمين مع المؤسسات الاردنية المعنية بخدمة القدس ومقدساتها.

من جهة أخرى، بحث الشرقاوي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، آفاق التعاون والتنسيق لإبراز دور لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس، في حماية المدينة المقدسة وصون تراثها الديني والحضاري، وتعزيز صمود المواطنين والمؤسسات الفلسطينية فيها.

كما بحث الشرقاوي مع الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، ميغيل أنخيل موراتينوس، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكانت الوكالة قد وزعت أمس على الوفود المشاركة تقريرا تجميعيا حول تدخلاتها الإنسانية في القدس خلال الفترة الممتدة من حزيران 2025 حتى أيلول 2026، استعرضت فيه برامجها ومشاريعها في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والزراعة، إلى جانب برامج الأطفال والشباب والمبادرات الثقافية والأكاديمية، فضلا عن أبرز محاور خطتها الاستراتيجية للفترة 2027-2030.