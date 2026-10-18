غزة تشيّع 75 شهيدا.. و8 آلاف جثمان لا تزال تحت الركام

وطن للأنباء: شيّعت جماهير غفيرة في مدينة غزة، صباح اليوم الأحد، جثامين 75 شهيدا انتُشلت من تحت أنقاض مبان مدمرة في حي الدرج، في ظل استمرار العجز عن انتشال آلاف الجثامين العالقة تحت الركام في مختلف أنحاء القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة إن نحو 8 آلاف جثمان لا تزال تحت أنقاض المباني المدمرة، مؤكدا أن طواقمه تواصل محاولات انتشالها رغم النقص الحاد في المعدات والإمكانات اللازمة.

وأوضح الدفاع المدني أن عمليات انتشال الجثامين تتطلب توفير عشرات الحفارات والجرافات والأجهزة المتخصصة، مشيرا إلى أن طواقمه تواجه مخاطر تهدد حياتها في ظل غياب معدات الحماية اللازمة أثناء العمل تحت الأنقاض.

وناشد المجتمع الدولي الضغط من أجل إدخال مستلزمات الطوارئ والمعدات الضرورية، إلى جانب توفير طواقم متخصصة لدعم جهود انتشال الجثامين من تحت الركام.