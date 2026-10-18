فرنسا تدعو إلى اعتقال مرتكبي الاعتداء على دبلوماسيين في الطيبة شرق رام الله

وطن للأنباء: دعا المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إسرائيل إلى اعتقال مرتكبي الاعتداء على دبلوماسيين في الطيبة شمال شرق رام الله يوم أمس، وتقديمهم إلى العدالة.

وقال المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان له، مساء اليوم الأحد، "تدين فرنسا بشدة الاعتداء الذي ارتكبه مستوطنون عنيفون بحق رئيس بلدية أولنوا إيمري الفرنسية في قرية الطيبة الفلسطينية".

وتابع: " كما تعرض ممثلون عن عدد من البعثات الدبلوماسية، من بينهم القنصل العام الفرنسي في القدس ونظيراه البلجيكي والبولندي، للاستهداف والمضايقات خلال هذا الهجوم. وتعرب فرنسا عن دعمها وتضامنها معهم، وتؤكد مجددا تمسكها الراسخ بمهمتهم".

وأكد كونفافرو أن على السلطات الإسرائيلية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال الترويع هذه وضمان أمن السكان المدنيين والبعثات الدبلوماسية، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وجددت فرنسا إدانتها لسياسة الاستيطان، باعتباره مخالفا للقانون الدولي، ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الفلسطينيين، ويهدد استقرار الضفة الغربية ويقوض حل الدولتين.