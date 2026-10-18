مستوطنون يطاردون المزارعين ويمنعونهم من قطف ثمار الزيتون في بلدة إذنا بالخليل

وطن للأنباء: منع مستوطنون، اليوم الأحد، المزارعين من قطف ثمار الزيتون في بلدة اذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين لاحقوا المزارعين في منطقة النبي صالح، ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون، وحاولوا الاعتداء عليهم، وسرقة المحصول.

وتتعرض منطقتا النبي صالح والجلاطية، في الجهة الغربية من البلدة، لمطاردات يومية من المستوطنين، تتخللها عمليات إحراق للأشجار والمحاصيل، في محاولة لفرض السيطرة على مزيد من الأراضي في المنطقة وضمها إلى مستعمرة "أدوريم".