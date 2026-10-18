مصر تعلن دعمها الكامل للسعودية وتتعهد بتقديم كل أشكال الدعم لها

وطن للأنباء: أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، اليوم الأحد، تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، وقرّر تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة، وفي ما جاء في بيان له.

وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في قصر الاتحادية، لبحث التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن المجلس استعرض مجمل التطورات الإقليمية، ولا سيما ما وصفها بـ"الاعتداءات المرفوضة" التي تتعرض لها السعودية، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب المملكة وتضامنها الكامل معها.

وشدد المجلس على أن الموقف المصري يستند إلى العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، مؤكدا أن أمن السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس أن الدعم المقرر يهدف إلى حماية أمن المملكة واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وفي السياق، شدد على مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على تسوية الأزمات القائمة بالوسائل السلمية.

ولم يتضمن البيان الصادر عن الرئاسة المصرية بشأن اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد في قصر الاتحادية، أي إشارة صريحة إلى إرسال قوات مصرية إلى السعودية، مكتفيا بالإعلان عن تقديم الدعم اللازم والممكن لحماية أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن الاجتماع عُقد بحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.

في المقابل، قال النائب مصطفى بكري، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مجلس الدفاع الوطني وافق على إرسال قوات عسكرية إلى السعودية، معلنا أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة عند الساعة الواحدة ظهرا لبحث قرار الرئيس المصري، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إرسال القوات في "مهمة دفاعية".

وأضاف بكري أن المجلس وافق على إرسال القوات والمهمة المحددة لها، مشددا على أن مصر لم تتخل عن دورها في حماية الأمن القومي العربي، وأن أمن السعودية واستقرارها جزء من الأمن القومي المصري.

وكان السيسي قد أكد دعم بلاده الكامل لأمن دول الخليج واستقرارها، مشددا على استعداد القاهرة لاتخاذ الإجراءات التي تطلبها السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.