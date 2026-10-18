بلجيكا تطالب بعقوبات أوروبية على المستوطنين بعد الهجوم على فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين

رام الله – وطن للأنباء: دعت بلجيكا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين، عقب هجوم نفذه مستوطنون ملثمون على قاطفي زيتون ودبلوماسيين أوروبيين في قرية الطيبة شرقي رام الله، تخلله تحطيم زجاج مركبة تابعة للقنصلية البلجيكية، فيما أعلنت شرطة الاحتلال فتح تحقيق في الحادثة.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إنه يدين بشدة الهجوم الذي استهدف فلسطينيين ودبلوماسيين أوروبيين، مشيرا إلى تعرض رئيس بلدية فرنسي للاعتداء وتضرر مركبة بلجيكية، دون إصابة أفراد الطاقم البلجيكي.

وأكد بريفو أن الفلسطينيين يواجهون هذا النوع من العنف بصورة يومية، وأن الاعتداءات تطال أيضا الصحفيين الذين يوثقونها والدبلوماسيين الذين يؤدون مهامهم، مشددا على أن قطف الزيتون أو تغطية الأحداث أو ممارسة العمل الدبلوماسي لا ينبغي أن يعرض أحدا للخطر.

وحمل السلطات الإسرائيلية، بصفتها قوة احتلال، مسؤولية حماية الفلسطينيين وضمان سلامة الدبلوماسيين والصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، داعيا إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون المتورطون في أعمال العنف.

وأضاف أن بلاده ستواصل الضغط لفرض عقوبات أوروبية على المسؤولين عن هذه الاعتداءات والداعمين لهم، معتبرا أن العنف يرتبط بسياسة الاستيطان غير القانونية ومحاولات اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وداعيا إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة نحو سبعة مستوطنين ملثمين وهم يهاجمون قاطفي زيتون فلسطينيين، بحضور دبلوماسيين فرنسيين وبلجيكيين وبولنديين، بينهم القنصل العام الفرنسي لدى القدس، إلى جانب ممثلين كاثوليك.