الاحتلال يطرد المزارعين من أراضيهم جنوب جنين

وطن للأنباء: طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، المزارعين من أراضيهم قرب معسكر صانور المخلى منذ عام 2005، المقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية جبع محمد البداد، إن قوات الاحتلال طردت جميع المزارعين من أراضيهم في المنطقة، واعتقلت الشاب فراس قاسم خليلية، وأطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المزارعين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار أعمال التجريف التي شرع بها مستوطنون قبل أيام في موقع المعسكر، تمهيدًا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

وحذر البداد من خطورة طرد المزارعين من أراضيهم وآثارها الاقتصادية وخطر ضياع موسم الزيتون على المزارعين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الاحتلال ومستوطنيه في استهداف المواطنين وممتلكاتهم، ولا سيما المزارعين، إلى جانب إعاقة وصولهم إلى أراضيهم خلال موسم قطف الزيتون.